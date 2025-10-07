Language
    UGC NET Dec 2025: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 7 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    एनटीए की ओर से UGC NET Dec 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

    UGC NET Dec 2025: यहां देखें पूरी डिटेल।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षण एंजेसी की ओर से आज यानी 07 अक्टूबर को यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार UGC NET Dec 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूजीसी नेट के लिए 07 नवंबर, 2025 रात 11.50 मिनट तक आवेदन कर सकते हैं।

    फीस जमा करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 10 से 12 नवंबर, 2025 के बीच आवेदन-पत्र में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। 

    एप्लीकेशन फीस

    यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1150 रुपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये और एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 325 रुपये निर्धारित की गई है।

    UGC NET Dec 2025: इन आसान स्टेप्स से करें आज ही रजिस्ट्रेशन

    यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर “UGC NET December 2025 Registration” लिंक पर क्लिक करें।
    • अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • इसके बाद शैक्षणिक दस्तावेज और एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
    • फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    परीक्षा पैटर्न

    परीक्षा में उम्मीदवारों से दो पेपर से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर-1 में 100 अंकों के 50 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न और  पेपर-2 में उम्मीदवारों से संबंधित विषय से 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पेपर तीन घंटे के लिए आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं किया गया है।

