UGC NET Dec 2025: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 7 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

एनटीए की ओर से UGC NET Dec 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षण एंजेसी की ओर से आज यानी 07 अक्टूबर को यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार UGC NET Dec 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूजीसी नेट के लिए 07 नवंबर, 2025 रात 11.50 मिनट तक आवेदन कर सकते हैं।

फीस जमा करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 10 से 12 नवंबर, 2025 के बीच आवेदन-पत्र में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1150 रुपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये और एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 325 रुपये निर्धारित की गई है।