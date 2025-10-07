BOM Admit Card 2025: जेनरलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) की ओर से जेनरलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा महाराष्ट्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) की ओर से जेनरलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार था, अब वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से जेनरलिस्ट ऑफिसर के कुल 500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) की ओर जेनरलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा महाराष्ट्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी। BOM Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड जेनरलिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

अब लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

इसके बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। परीक्षा पैटर्न उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता, रीजनिंग और प्रोफेशनल ज्ञान विषय से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू भी आयोजित कराया जाएगा।