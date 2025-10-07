Language
    RPSC Teacher Exam Date: ग्रेड-1 टीचर का एग्जाम शेड्यूल जारी, 31 मई से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    आरपीएससी की ओर से ग्रेड-1 टीचर भर्ती परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी की ओर से यह परीक्षा 31 मई से लेकर 16 जून के बीच आयोजित कराई जाएगी।

    RPSC Teacher Exam Date: इस दिन होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से ग्रेड-1 टीचर (एग्रीकल्चर) की भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे जल्द ही RPSC 1st Grade Teacher की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बता दें, आरपीएससी की ओर से ग्रेड-1 टीचर (एग्रीकल्चर) के कुल 500 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    इस दिन होगी परीक्षा

    माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक कृषि की भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 31 मई, 2026 से लेकर 16 जून, 2026 के बीच किया जाएगा। इसके अलावा, जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 26 व 27 जुलाई, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। 

    परीक्षा पैटर्न

    ग्रेड-1 टीचर (एग्रीकल्चर) की भर्ती परीक्षा कुल 450 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर 150 अंकों के लिए और दूसरा पेपर 300 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

    पेपर-1 में उम्मीदवारों से भारत और राजस्थान राज्य का इतिहास, मानसिक योग्यता परीक्षा, गणित, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान राज्य का भूगोल आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 1 घंटे 30 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, पेपर-2 में उम्मीदवारों से संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा तीन घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।

    RPSC Teacher Exam Date: ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम शेड्यूल

    • एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर '1st Grade Teacher (Agriculture) लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद एग्जाम शेड्यूल आपकी वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा।
    • एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड करने के बाद आप भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

