Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UGC NET Dec 2025: NTA ने यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम शेड्यूल किया जारी, इन डेट्स में होगी परीक्षा, 7 नवंबर तक आवेदन का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से दिसंबर एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम का आयोजन 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2026 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। इस एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 7 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    UGC-NET DEC 2025 एग्जाम डेट घोषित, 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से UGC NET December 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर साझा की गई नोटिस के मुताबिक दिसंबर सेशन के लिए परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एग्जाम सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड पर ये है अपडेट

    एनटीए की ओर साझा की गई डिटेल के मुताबिक सभी आवेदनकर्ताओं के लिए परीक्षा शहर की डिटेल के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम डेट से 10 दिन पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। अन्य सभी अपडेट्स के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी गई है।

    7 नवंबर तक रहेगा आवेदन का मौका

    ऐसे अभ्यर्थी जो यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 निर्धारित है। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं।

    • यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Registration for UGC-NET DEC 2025 is LIVE! पर क्लिक करना है।
    • अब नए पेज पर Register yourself for the above-mentioned examination पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी फॉर्म से जुड़ी अन्य डिटेल भरें।
    • इसके बाद अभ्यर्थी फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।
    • अब अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    ugc net exam date

    आवेदन फीस

    जनरल/ अनरिजर्व उम्मीदवारों को 1150 रुपये एवं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 600 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 325 रुपये तय की गई है। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-चालान के माध्यम से किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- UGC NET 2025: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक