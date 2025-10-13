UGC NET Dec 2025: NTA ने यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम शेड्यूल किया जारी, इन डेट्स में होगी परीक्षा, 7 नवंबर तक आवेदन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से UGC NET December 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर साझा की गई नोटिस के मुताबिक दिसंबर सेशन के लिए परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा।

एग्जाम सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड पर ये है अपडेट एनटीए की ओर साझा की गई डिटेल के मुताबिक सभी आवेदनकर्ताओं के लिए परीक्षा शहर की डिटेल के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम डेट से 10 दिन पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। अन्य सभी अपडेट्स के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी गई है।

7 नवंबर तक रहेगा आवेदन का मौका ऐसे अभ्यर्थी जो यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 निर्धारित है। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं।