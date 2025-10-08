UGC NET 2025: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 7 नवंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल साइट या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर सेशन एग्जाम की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से UGC NET December 2025 notification जारी कर आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 7 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट 7 अक्टूबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 नवंबर 2025 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 फॉर्म में करेक्शन करने की डेट 10 से 12 नवंबर 2025 यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम डेट घोषित की जाएगी फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक यूजीसी नेट दिसंबर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी का संबंधित विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन पास या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी भी इस एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा JRF के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 31 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। NET के लिए ऊपरी उम्र का कोई बंधन नहीं है

एप्लीकेशन प्रॉसेस यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इससे आप कैफे के अतिरिक्त चार्ज से बच सकेंगे। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं-