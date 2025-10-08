UGC NET 2025: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 7 नवंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल साइट या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर सेशन एग्जाम की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से UGC NET December 2025 notification जारी कर आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 7 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।
महत्वपूर्ण तिथियां
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट
|7 अक्टूबर 2025
|एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट
|7 नवंबर 2025
|आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
|7 नवंबर 2025
|फॉर्म में करेक्शन करने की डेट
|10 से 12 नवंबर 2025
|यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम डेट
|घोषित की जाएगी
फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक
यूजीसी नेट दिसंबर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी का संबंधित विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन पास या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी भी इस एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा JRF के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 31 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। NET के लिए ऊपरी उम्र का कोई बंधन नहीं है
एप्लीकेशन प्रॉसेस
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इससे आप कैफे के अतिरिक्त चार्ज से बच सकेंगे। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं-
- यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Registration for UGC-NET DEC 2025 is LIVE! पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज पर Register yourself for the above-mentioned examination पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी फॉर्म से जुड़ी अन्य डिटेल भरें।
- इसके बाद अभ्यर्थी फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अब अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
कितना लगेगा शुल्क
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। बिना फीस के भरे गये फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जनरल/ अनरिजर्व उम्मीदवारों को 1150 रुपये एवं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 600 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 325 रुपये तय की गई है। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-चालान के माध्यम से किया जा सकता है।
