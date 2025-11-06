Language
    UGC NET DEC 2025: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए तुरंत कर लें अप्लाई, कल के बाद नहीं मिलेगा फॉर्म भरने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:17 AM (IST)

    यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट 7 नवंबर निर्धारित है। कल के बाद एनटीए की ओर से एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं।

    UGC NET DEC Form 2025 यहां से भरें।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सेशन के लिए आवेदन की लास्ट 7 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। कल के बाद एनटीए की ओर से एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    इन डेट्स में कर सकेंगे फॉर्म में करेक्शन

    जिन उम्मीदवारों से एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाएगी वे 10 से लेकर 12 नवंबर तक आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। ध्यान रखें कि फॉर्म सुधार निर्धारित फील्ड्स में ही किया जा सकेगा।

    यूजीसी नेट एग्जाम के लिए फीस

    इस परीक्षा में आवेदन के साथ कैटेगरी वाइज अलग-अलग फीस जमा करनी होगी। जनरल/ अनरिजर्व उम्मीदवारों को फीस के रूप में 1150 रुपये एवं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 600 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 325 रुपये तय की गई है। एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-चालान के माध्यम से जमा की जा सकती है।

    एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आसान स्टेप्स

    • यूजीसी नेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Registration for UGC-NET DEC 2025 is LIVE! पर क्लिक करें।
    • अब नए पेज पर Register yourself for the above-mentioned examination पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी फॉर्म से जुड़ी अन्य डिटेल भरें।
    • इसके बाद अभ्यर्थी फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।
    • अब अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    परीक्षा इन डेट्स में होगी आयोजित

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व एवं एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किये जायेंगे

