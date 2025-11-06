UGC NET DEC 2025: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए तुरंत कर लें अप्लाई, कल के बाद नहीं मिलेगा फॉर्म भरने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सेशन के लिए आवेदन की लास्ट 7 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। कल के बाद एनटीए की ओर से एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन डेट्स में कर सकेंगे फॉर्म में करेक्शन जिन उम्मीदवारों से एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाएगी वे 10 से लेकर 12 नवंबर तक आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। ध्यान रखें कि फॉर्म सुधार निर्धारित फील्ड्स में ही किया जा सकेगा।

यूजीसी नेट एग्जाम के लिए फीस इस परीक्षा में आवेदन के साथ कैटेगरी वाइज अलग-अलग फीस जमा करनी होगी। जनरल/ अनरिजर्व उम्मीदवारों को फीस के रूप में 1150 रुपये एवं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 600 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 325 रुपये तय की गई है। एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-चालान के माध्यम से जमा की जा सकती है।