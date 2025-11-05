Language
    UGC NET 2025: NTA ने जारी की एडवाइजरी, 7 नवंबर तक भर फॉर्म भरने की सलाह, एग्जाम डेट भी घोषित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 7 नवंबर तक फीस जमा कर फॉर्म भर लें। इसके अलावा एनटीए की ओर से एग्जाम डेट की घोषणा भी कर दी गई है। परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आयोजित होगी।

    UGC NET 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर एनटीए की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। 7 नवंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर भर ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं।

    इन बातों का रखें ध्यान

    • निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और जमा करें।
    • भविष्य के संदर्भ के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और संभाल कर रखें।
    • केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने वाला माना जाएगा जिन्होंने शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान किया है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे शुल्क भुगतान से पहले अपने विवरण की सावधानीपूर्वक जांच कर लें क्योंकि बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

    ऐसे करें अप्लाई

    एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं ही घर बैठे भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म का लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है।

    • यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Registration for UGC-NET DEC 2025 is LIVE! पर क्लिक करें।
    • अब नए पेज पर Register yourself for the above-mentioned examination पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी फॉर्म से जुड़ी अन्य डिटेल भरें।
    • इसके बाद अभ्यर्थी फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।
    • अब अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    एग्जाम डेट भी घोषित

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट एग्जाम डेट की घोषणा भी कर दी गई है। साझा की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व एवं एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे।

