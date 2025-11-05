UGC NET 2025: NTA ने जारी की एडवाइजरी, 7 नवंबर तक भर फॉर्म भरने की सलाह, एग्जाम डेट भी घोषित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर एनटीए की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। 7 नवंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर भर ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और जमा करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और संभाल कर रखें।

केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने वाला माना जाएगा जिन्होंने शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान किया है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे शुल्क भुगतान से पहले अपने विवरण की सावधानीपूर्वक जांच कर लें क्योंकि बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे करें अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं ही घर बैठे भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म का लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है।