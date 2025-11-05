Language
    CTET FEB 2026: सीबीएसई जल्द शुरू कर सकता है सीटीईटी एग्जाम के लिए आवेदन, इन स्टेप्स से स्वयं भर सकेंगे फॉर्म

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CBSE CTET 2026) के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई की आधिकारिक साइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 8 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा।

    CTET FEB 2026 के लिए जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीटीईटी फरवरी (CTET FEB 2026) के लिए एग्जाम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब सीबीएसई की ओर से जल्द ही आवेदन शुरू किये जा सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं वे आवेदन स्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन माध्यम से सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। ध्यान रखें कि परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकेगा।

    कौन ले सकेगा इस एग्जाम में भाग

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए दो पेपर के अनुसार अलग अलग योग्यता तय की गई है। सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मामलों में अभ्यर्थी का स्नातक डिग्री के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों का स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • सीटीईटी फरवरी 2026 ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
    • इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूर्ण करना होगा।
    • हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करना होगा।
    • अंत में पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
    • फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लेना होगा।
    कितनी लगेगी फीस

    जो उम्मीदवार केवल 1 पेपर के लिए आवेदन करेंगे उनको 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकेगी।

    परीक्षा फरवरी माह में होगी आयोजित

    सीबीएसई की ओर से सीटीईटी 2026 एग्जाम के लिए डेट की घोषणा पहले ही कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 8 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदन की संख्या के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे।

