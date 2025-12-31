UGC NET Admit Card Link: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम की सभी डेट्स के एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए सभी आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। 31 एवं 2 जनवरी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके थे। अब एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3, 5, 6 एवं 7 जनवरी 2026 को होने वाले एग्जाम के लिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।

आवेदनकर्ता अपना UGC NET Admit Card एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर या इस पेज पर नीचे उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्र पर एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से लेकर जाएं साथ परीक्षा में भाग लेने जा रहे सभी अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र अपने साथ लेकर जाएं। एडमिट कार्ड के साथ ही एक वैलिड पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जाएं ताकी आपका सेंटर पर वेरिफिकेशन हो सके। पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र के बिना आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक साइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Admit Card for UGC-NET December 2025 examination scheduled to be held on ( 31 Dec 2025, 02, 03, 05, 06 & 07 Jan 2026) is LIVE! पर क्लिक करें।

अब Candidate Login में एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया सिक्योरिटी पिन दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। UGC NET Admit Card Dec 2025 Link