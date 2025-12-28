UGC NET Admit Card Link: NTA ने यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड किये जारी, एक क्लिक में करें डाउनलोड
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (NTA UGC NET Admit Card) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभी केवल 31 द ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से एडमिट कार्ड (UGC NET Hall Ticket) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही NTA की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया गया ही जहां से एक क्लिक में इसे डाउनलोड किया जा सकता है।
परीक्षा इन डेट्स में होनी है आयोजित
यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 31 दिसंबर, 2, 3, 5, 6 एवं 7 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- एनटीए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Admit Card for UGC-NET December 2025 लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया सिक्योरिटी पिन दर्ज करके Login करें।
- अब एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
अभी केवल 31 दिसंबर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी
सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी केवल 31 दिसंबर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किये गए हैं। आगे आने वाली परीक्षा तिथियों के अनुसार एडमिट कार्ड 4 दिन पूर्व जारी होंगे। जैसे 1 जनवरी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल, 2 दिसंबर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 30 दिसंबर को जारी होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अन्य डेट्स के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किये जा सकेंगे।
परीक्षा टाइमिंग
यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन प्रतिदिन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस में से एक) अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
