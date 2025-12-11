Language
    UCIL Recruitment 2025: यूसीआईएल में 134 पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से जल्द करें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:47 PM (IST)

    यूसीआईएल में 134 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ucil.gov.in पर जाकर 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ...और पढ़ें

    UCIL Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी.

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की ओर से माइनिंग मेट-सी, वाइडिंग इंजन ड्राइवर-बी और बॉयलर कम कम्प्रेशर अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।

    शैक्षणिक योग्यता

    माइनिंग मेट-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग मेट में सर्टिफिकेट, वाइडिंग इंजन ड्राइवर-बी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास वाइडिंग इंजन में सर्टिफिकेट और बॉयलर कम कम्प्रेशर अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

    आयु-सीमा

    अधिकतम आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। माइनिंग मेट के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, वाइडिंग इंजन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 वर्ष और वाइडिंग इंजन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    UCIL Recruitment 2025ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • इसके बाद जरूरी दस्तावजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अब निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

