UCIL Recruitment 2025: यूसीआईएल में 134 पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से जल्द करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की ओर से माइनिंग मेट-सी, वाइडिंग इंजन ड्राइवर-बी और बॉयलर कम कम्प्रेशर अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता माइनिंग मेट-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग मेट में सर्टिफिकेट, वाइडिंग इंजन ड्राइवर-बी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास वाइडिंग इंजन में सर्टिफिकेट और बॉयलर कम कम्प्रेशर अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आयु-सीमा अधिकतम आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। माइनिंग मेट के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, वाइडिंग इंजन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 वर्ष और वाइडिंग इंजन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।