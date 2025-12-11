Language
    MP Police Admit Card 2025 Link: एमपी पुलिस एएसआई सूबेदार भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट यहां करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    एमपी पुलिस एएसआई एवं सूबेदार भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनल ...और पढ़ें

    MPESB Admit Card 2025 Download

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस एएसआई सूबेदार भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (MP Police Admit Card 2025) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने सूबेदार शीघ्रलेखक (अनुसचिवीय), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) पदों पर आवेदन किया था वे तुरंत ही MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

    परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग

    एमपीईएसबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एएसआई एवं सूबेदार पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 17 दिसंबर 2025 से प्रारम्भ किया जायेगा। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 तक आयोजित किया जायेगा। पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में वहीं दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 से 1:30 तक केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • एमपी पुलिस एएसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना है।
    • हिंदी या अंग्रेजी का चयन करना है।
    • नए पेज पर "नवीन सूचनाएं" में प्रवेश पत्र - सूबेदार (अनुचिवीय), शीघ्रलेखक एवं सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) भर्ती परीक्षा - 2025 पर क्लिक करें।
    • अब एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड हल करके सर्च बटन पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।

    MP Police ASI Subedar Admit Card 2025 download Link

    MP Police Admit Card 2025

    परीक्षा पैटर्न

    इस भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक प्रदान किया जायेगा। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है ऐसे में उम्मीदवार सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय प्रदान किया जायेगा।
    प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 सवाल, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से 30 सवाल एवं विज्ञान एवं सरल अंक गणित से 30 सवाल पूछे जायेंगे।

