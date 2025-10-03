Language
    UBSE Compartment result 2025: उत्तराखंड कपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन पांच स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    यूबीएसई की ओर से आज यानी 03 अक्टूबर को कक्षा दसवीं और बारहवीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में हाई स्कूल के कुल 81.38 प्रतिशत उम्मीदवार और इंटरमीडिएट में कुल 76 प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए है।

    UBSE Compartment result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) की ओर से आज यानी 03 अक्टूबर को कक्षा दसवीं और बारहवीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को कंपार्टमेंट परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से था, अब वे अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा दसवीं और बारहवीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें विषयवार अंक व अन्य जानकारी को देख सकते हैं।

    UBSE Compartment result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    यूबीएसई की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

    1. कक्षा दसवीं व बारहवीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    2. इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'UBSE improvement result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नबंर, नाम और जन्मतिथि को दर्ज करें।
    4. लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    5. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इतने विद्यार्थी हुए सफल

    उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) की ओर से कक्षा दसवीं के कुल 81.38 प्रतिशत और कक्षा बारहवीं के कुल 76 प्रतिशत उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, परीक्षा में शामिल होने के लिए हाई स्कूल के लिए 8400 उम्मीदवारों और इंटरमीडिएट के लिए कुल 10706 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। साथ ही यह परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड की ओर से 04 अगस्त से 11 अगस्त के बीच आयोजित कराई गई थी।

    क्यों हुई देरी

    उत्तराखंड बोर्ड की ओर से कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट तय समय पर जारी न होने का मुख्य कारण पंचायत चुनाव, राज्य में आपदा और फिर राजकीय शिक्षक संघ के परीक्षा मूल्यांकन बहिष्कार के कारण इसमें देरी हुई है।

