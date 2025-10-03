Maha SSC, HSC Datesheet 2025: जल्द ही जारी होगाी डेट शीट, ऐसे कर सकेंगे पीडीएफ डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) की ओर से बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जल्द ही जारी की जा सकती है। महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जारी की जाएगी। कक्षा दसवीं और बाहरवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवार डेटशीट में प्रत्येक पेपर के लिए शिफ्ट भी देख सकेंगे।

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे डेट शीट

महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं की डेट शीट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकेंगे।

डेट शीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाकर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट के होमपेज पर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद 'Maha SSC, HSC Datesheet 2025' लिंक पर क्लिक करन होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी।

आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

पिछले साल इस दिन हुई थी परीक्षा

पिछले वर्ष महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 17 मार्च, 2025 और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 11 फरवरी से 18 मार्च, 2025 के बीच आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही पिछले वर्ष लगभग 15,13,909 उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 7,60,046 विद्यार्थियों ने साइंस स्ट्रीम के लिए, लगभग 3,81,982 विद्यार्थियों ने आर्ट्स स्ट्रीम के लिए और लगभग 3,29,905 विद्यार्थियों ने कॉमर्स स्ट्रीम के लिए रजिस्टेशन किया था।