    TS SSC Exam Dates 2026: तेलंगाना बोर्ड 10वीं टाइम टेबल जारी, 14 मार्च से स्टार्ट होंगी परीक्षाएं

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    तेलंगाना बोर्ड की ओर से 10वीं परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक परीक्षाओं का आयोजन 14 मार्च से लेकर 16 अप्रैल 2026 तक ...और पढ़ें

    Telangana Board 10th time table released

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना (BSE Telangana) की ओर से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (SSC) यानी क्लास 10th बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के मुताबिक तेलंगाना बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं की शुरुआत 14 मार्च से की जाएगी एवं अंतिम पेपर 16 अप्रैल 2026 को आयोजित होगा।

    9 दिनों में परीक्षाएं होंगी आयोजित

    तेलंगाना बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाओं का आयोजन 9 दिनों में करवाया जायेगा। पहले दिन फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर संपन्न होगा वहीं अंतिम दिन OSSC Main Language Paper-IІ का आयोजन किया जायेगा। कई महत्वपूर्ण पेपर्स की तैयारी के लिए छात्रों को पर्याप्त अवकाश प्रदान किये गए हैं। पूरी डेटशीट नीचे इमेज से चेक कर सकते हैं और पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

    TS SSC Exam Dates 2026 pdf

    TS SSC Datesheet 2026 PDF Link

    परीक्षा टाइमिंग

    तेलंगाना बोर्ड की ओर से एसएससी की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन केवल एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा सुबह 9:30 से शुरू होकर दोपहर 12:30 तक चलेगी।

    एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त

    सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एडमिट स्कूल से प्राप्त होंगे। बोर्ड की ओर से हॉल टिकट एग्जाम शुरू होने से कुछ दिन पूर्व स्कूल में भेज दिए जायेंगे।

    पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य

    छात्रों को बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं में पास होने के लिए छात्रों को थ्योरी एग्जाम में न्यूनतम 33 फीसदी अंक सभी विषयों में अलग-अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एक विषय में फेल होने पर ग्रेस मार्क्स भी प्रदान किये जा सकते हैं। एग्जाम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए छात्र छात्राएं ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    अच्छे अंक पाने के लिए तैयारियां कर दें तेज 

    बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने के लिए छात्र छात्राएं अपनी तैयारियों को तेज कर दें। स्टूडेंट्स तैयारी के लिए एक टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करें। इसमें सभी विषयों को जगह दें और जिन विषयों में कठिनाई महसूस हों उनको ज्यादा समय दें। 

