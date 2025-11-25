Language
    SSC Jr Engineer Exam City Slip 2025: किसी समय भी जारी हो सकती है एग्जाम सिटी स्लिप, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:48 PM (IST)

    एसएससी की ओर से SSC Jr Engineer Exam City Slip किसी समय भी जारी की जा सकती है। एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 03 से 06 दिसंबर के बीच किया जाएगा।

    SSC Jr Engineer Exam City Slip 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 1731 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप आज यानी 25 नवंबर को किसी समय भी जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार SSC Jr Engineer 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले है, वे जल्द ही SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

    ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप

    एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर की लिखित परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।

    • एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी स्लिप सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन तक करें स्लॉट बुकिंग

    एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। उम्मीदवार 28 नवंबर, 2025 तक अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि का चयन कर सकते हैं।

    इस दिन होगी परीक्षा

    एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर लिखित परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 03 दिसंबर से लेकर 06 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। साथ ही इस परीक्षा के जरिये जूनियर इंजीनियर के कुल 1731 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से तीन या चार दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

