    SSC JE: एसएससी जेई एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, 28 नवंबर तक सेल्फ स्लॉट बुकिंग का एक और मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:18 AM (IST)

    एसएससी की ओर से 10 से 13 नवंबर तक सेल्फ स्लॉट बुकिंग कर चुके अभ्यर्थियों के लिए सिटी स्लिप जारी की जा चुकी है। जो अभ्यर्थी पहले सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन नहीं कर पाए थे वे 28 नवंबर तक प्रक्रिया पूर्ण कर लें, नहीं तो ऐसे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जेनरेट नहीं होंगे।

    SSC JE City intimation slip released

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी जेई भर्ती के लिए एक बार फिर से SSC Self Slot Booking विंडो ओपन कर दी गई है। जिन छात्रों ने पहले ओपन हुई विंडो के दौरान परीक्षा शहर एवं डेट का चुनाव नहीं किया था वे अब 28 नवंबर तक सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन कर सकते हैं।
    अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे सेल्फ स्लॉट का चुनाव अवश्य कर लें नहीं तो उनके एडमिट कार्ड जेनरेट नहीं होंगे। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की मानी जाएगी।

    सिटी स्लिप डाउनलोड के लिए उपलब्ध

    एसएससी की ओर से उन उम्मीदवारों के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है जिन्होंने 10 से 13 नवंबर तक ओपन हुई विंडो में सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन कर लिया था। अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज करके सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

    SSC JE City Intimation 2025 Link

    एडमिट कार्ड 30 नवंबर को होंगे जारी

    एसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर 1 के लिए एडमिट कार्ड 30 नवंबर को जारी कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से लॉग इन डिटेल दर्ज करके सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को डाक या अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।

    इन डेट्स में होना है एग्जाम

    एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) एग्जामिनेशन 2025 (Paper-I) का आयोजन 3 से 6 दिसंबर 2025 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।

    सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन करने का तरीका

    सेल्फ स्लॉट बुकिंग के लिए सबसे पहले एसएससी पोर्टल में लॉग इन करना होगा और उसके बाद आवेदन के समय जिन 3 शहरों के लिए उन्होंने विकल्प चुना था, उनके आधार पर उन्हें उन शहरों में विभिन्न तिथियों और शिफ्टों में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। उम्मीदवार इसमें से उपलब्ध तिथि पर अपनी पसंद के अनुसार किसी शहर में एक विशिष्ट शिफ्ट का चुनाव कर सकते हैं।

    एसएससी जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के माध्यम से कुल 1340 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

