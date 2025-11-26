SSC JE: एसएससी जेई एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, 28 नवंबर तक सेल्फ स्लॉट बुकिंग का एक और मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी जेई भर्ती के लिए एक बार फिर से SSC Self Slot Booking विंडो ओपन कर दी गई है। जिन छात्रों ने पहले ओपन हुई विंडो के दौरान परीक्षा शहर एवं डेट का चुनाव नहीं किया था वे अब 28 नवंबर तक सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे सेल्फ स्लॉट का चुनाव अवश्य कर लें नहीं तो उनके एडमिट कार्ड जेनरेट नहीं होंगे। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की मानी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिटी स्लिप डाउनलोड के लिए उपलब्ध एसएससी की ओर से उन उम्मीदवारों के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है जिन्होंने 10 से 13 नवंबर तक ओपन हुई विंडो में सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन कर लिया था। अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज करके सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC JE City Intimation 2025 Link एडमिट कार्ड 30 नवंबर को होंगे जारी एसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर 1 के लिए एडमिट कार्ड 30 नवंबर को जारी कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से लॉग इन डिटेल दर्ज करके सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को डाक या अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।