    SSC JE Answer Key 2025: जूनियर इंजीनियर पेपर-1 परीक्षा के लिए  प्रोविजल आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर पेपर-1 परीक्षा के लिए प्रोविजल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से आसंर-की डाउ ...और पढ़ें

    SSC JE Answer Key 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर पेपर-1 परीक्षा के लिए प्रोविजल आंसर-की जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 03, 06 और 13 दिसंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। जो उम्मीदवार (SSC JE Exam 2025) में शामिल हुए थे और अपने उत्तरों का मूल्यांकन करना चाहते हैं। वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करना होगा।

    SSC JE ANSWER KEY


    SSC JE Answer Key 2025ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

    एसएससी ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड क सकते हैं।

    • जूनियर इंजीनियर पेपर-1 परीक्षा की प्रोविजल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'SSC Jr Engineer Paper-I Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करें।
    • लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद आपकी स्क्रीन पर आसंर-की ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर परीक्षा का आयोजन 03, 06 और 13 दिसंबर, 2025 के बीच किया गया था। 

    ssc je new


    इस दिन तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    एसएससी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक छात्र 22 दिसंबर, 2025 तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो उम्मीदवार किसी उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वे 22 दिसंबर, 2025 शाम 6 बजे तक ऑब्जेक्शन फीस के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बता दें, उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 50 रुपये ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करनी होगी। इसके साथ ही 22 दिसंबर शाम 6 बजे के बाद ऑब्जेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आपत्ति दर्ज कर लें। 

