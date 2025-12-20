SSC JE Answer Key 2025: जूनियर इंजीनियर पेपर-1 परीक्षा के लिए  प्रोविजल आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर पेपर-1 परीक्षा के लिए प्रोविजल आंसर-की जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 03, 06 और 13 दिसंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। जो उम्मीदवार (SSC JE Exam 2025) में शामिल हुए थे और अपने उत्तरों का मूल्यांकन करना चाहते हैं। वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



SSC JE Answer Key 2025 : ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की एसएससी ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड क सकते हैं। जूनियर इंजीनियर पेपर-1 परीक्षा की प्रोविजल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद 'SSC Jr Engineer Paper-I Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करें।

लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद आपकी स्क्रीन पर आसंर-की ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन हुई थी परीक्षा एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर परीक्षा का आयोजन 03, 06 और 13 दिसंबर, 2025 के बीच किया गया था।