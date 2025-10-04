SSC Guidelines: अब पेपर के बाद उम्मीदवारों को मिलेगी उत्तर जांच करने की सुविधा, ऑब्जेक्शन फीस में भी की गई कटौती
एसएससी की ओर से छात्रों की सहूलियत के लिए आगामी परीक्षाओं में कई सुधार किए गए हैं। अब उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद अपने प्रश्न-पत्र दिए गए उत्तर और सही उत्तरों की जांच करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ऑब्जेक्शन फीस में कटौती भी की गई है। यहां देखें एसएससी परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षा में शामिल अब सभी उम्मीदवार एसएससी की परीक्षाओं के बाद अपने प्रश्न-पत्र, दिए गए उत्तर और सही उत्तरों की जांच कर सकेंगे। दरअसल आयोग ने अपनी परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। एसएससी के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए उठाए जा रहे हैं, इससे उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी को चुनौती देने का मौका मिलेगा। साथ ही वे अपने रिकॉर्ड के लिए उत्तर कुंजी की कॉपी भी अपने पास रख सकेंगे। हालांकि मल्टी-शिफ्ट परीक्षाओं में यह सुविधा सीमित रहेगी, ताकि परीक्षा के बाद पेपर लीक की संभावना न हो।
ऑब्जेक्शन फीस में कटौती
एसएससी की ओर से उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ऑब्जेक्शन फीस को भी कम कर दिया गया है। इससे उम्मीदवारों का वित्तीय बोझ कम होगा। नई अधिसूचना के मुताबिक अब उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न के लिए 100 रुपये के बजाय 50 रुपये ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करनी होगी। बता दें, इससे पहले एसएससी की ओर से ऑब्जेक्शन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई थी।
ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत
उम्मीदवारों की समस्याओं को हल करने और उनके सुझावों को आमंत्रित करने के लिए एसएससी की ओर से टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-309-3063 के अलावा अब ऑनलाइन फीडबैक और शिकायत पोर्टल भी शुरू किया गया है। ऑनलाइन फीडबैक और शिकायत पोर्टल के जरिये उन उम्मीदवारों को मदद मिलेगी जो परीक्षा से संबंधित अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं या परीक्षा से संबंधित कुछ नये विचार आयोग के साथ साझा करना चाहते हैं।
पर्सेंटाइल स्कोर के आधार पर मूल्यांकन
एसएससी की ओर से यह भी कहा गया है कि अब उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके रॉ मार्क्स के बजाय पर्सेंटाइल स्कोर के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा में होने वाली धांधली को रोकने के लिए हर पेपर में अब आधार आधारित पहचान को अनिवार्य कर दिया गया है।
यह खबर आपके लिए जरूरी है क्योंकि इससे अब आप एसएससी की हर परीक्षा के बाद अपने उत्तरों का मूल्यांकन समय से कर सकेंगे। साथ ही आप अपनी समस्या के निवारण और सुझावों को भी अब एसएससी की ऑनलाइन फीडबैक और शिकायत पोर्टल के साथ साझा कर सकते हैं। यही नहीं एसएससी ने आपकी सुविधा के लिए ऑब्जेक्शन फीस को भी कम कर दिया है, जिससे आप अधिक से अधिक प्रश्न के लिए अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं।
