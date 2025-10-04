Language
    SSC CGL Re-Exam 2025: सीजीएल परीक्षा के लिए री-एग्जाम शेड्यूल जारी, एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप इस दिन कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:20 AM (IST)

    एसएससी की ओर से SSC CGL Re-Exam शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टियर-1 परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम सिटी स्लिप 05 अक्टूबर और एडमिट कार्ड 09 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां देखें पूरी जानकारी।

    SSC CGL Re-Exam 2025: इस दिन होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से 14 से 26 सितंबर के बीच आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) 2025 के आधार पर आयोग की ओर से कुछ परीक्षा केंद्रों और कुछ उम्मीदवारों के लिए री-एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है। अब री-एग्जाम के तहत वे उम्मीदवार SSC CGL 2025 टियर-1 की परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जो किसी कारणवश सफलतापूर्वक परीक्षा नहीं दे सके थे। एसएससी की ओर से री-एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर री-एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।

    आधिकारिक अधिसूचना के तहत आयोग की ओर से यह भी सूचित किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने टियर-1 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अपने लॉगिन के माध्यम से यह जांच कर सकते हैं कि उनकी परीक्षा री-शेड्यूल की गई है या नहीं।

    इस दिन होगा री-एग्जाम

    कर्मचारी चयन आयोग की ओर से SSC CGL 2025 टियर-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 14 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी विषय से 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा एक घंटे के लिए ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। साथ ही परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

    इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप

    एसएससी की ओर से एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप कल यानी 05 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 09 अक्टूबर, 2025 को जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    कल ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे सिटी स्लिप

    एसएससी की ओर से कल एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। 

    • एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर सिटी स्लिप लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन करने के बाद सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

