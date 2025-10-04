IB JIO City Slip 2025: आईबी ने जारी की एग्जाम सिटी स्लिप, इस दिन होगी परीक्षा
आईबी की ओर से IB JIO City Slip 2025 जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आईबी की ओर से जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित कराई जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (टेक) टियर-1 भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए अब उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इस दिन होगी परीक्षा
आईबी की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (टेक) भर्ती परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 15 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य मानसिक योग्यता और संबंधित विषय से 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इसके अलावा, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए टियर-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
IB JIO City Slip 2025: ऐसे डाउलोड करें सिटी स्लिप
जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टियर-1 परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर “What’s New” सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब 'IB Junior Intelligence Officer Grade II Exam City Details 2025' पर क्लिक करें।
- इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कब जारी होगा एडमिट कार्ड
आईबी की ओर अभी टियर-1 परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी की गई है। ऐसे में अब उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, आईबी की ओर से एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (टेक) के कुल 394 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
