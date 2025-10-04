IB JIO City Slip 2025: आईबी ने जारी की एग्जाम सिटी स्लिप, इस दिन होगी परीक्षा

आईबी की ओर से IB JIO City Slip 2025 जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आईबी की ओर से जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित कराई जाएगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (टेक) टियर-1 भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए अब उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इस दिन होगी परीक्षा आईबी की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (टेक) भर्ती परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 15 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य मानसिक योग्यता और संबंधित विषय से 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इसके अलावा, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए टियर-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।