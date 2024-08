SSC GD 2025 Notification: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब होगा जारी, ये रही अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और NIA सहित अन्य में GD काॅन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से नोटिफिकेशन 27 अगस्त को जारी की जा सकती है। नोटिफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही एसएससी की ओर से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी जिसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंदर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

एसएससी की वेबसाइट पर Constables (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2025 भर्ती के लिए संभावित तिथियों की जानकारी दी गई है।