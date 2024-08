IWAI Recruitment 2024: एमटीएस, स्टोर कीपर, कार ड्राइवर सहित अन्य पदों पर हो रही भर्ती, मैट्रिक से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), स्टोर कीपर, स्टाफ कार ड्राइवर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 21 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट iwai.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन

इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको सर्वप्रथम iwai.nic.in पर जाकर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद भर्ती पोर्टल पर आपको To Register लिंक पर क्लिक करके पहले पंजीकरण कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी Already Registered? To Login पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। भर्ती में आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये एवं एससी/ एसटी वर्ग को 200 रुपये का भुगतान करना होगा।