    SSC GD Final Result 2025: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल फिजिकल रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट यहां करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:42 AM (IST)

    एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके नतीजे चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में रोल नंबर सहित अन्य डिटेल दर्ज है।

     SSC GD Constable Physical Result Released

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का आयोजन 20 अगस्त से 12 सितंबर 2025 तक करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा फिजिकल टेस्ट (PET/ PST) का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किये गए हैं जिसमें सफल उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और कैटेगरी दर्ज है।

    रिजल्ट विवरण

    एसएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक फिजिकल टेस्ट के लिए कुल 394121 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे जिसमें से 40213 महिला एवं 353908 पुरुष अभ्यर्थी थे। PET/ PST में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स में से 13293 महिला अभ्यर्थी और 121469 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए, इस प्रकार से दोनों को मिलाकर कुल 259359 उम्मीदवार प्रिजेंट रहे। इसमें से 132578 अभ्यर्थी क्वालीफाई नहीं कर पाए। पीईटी पीएसटी में कुल 126736 अभ्यर्थी सफल हुए जिसमें से 13073+21* महिला अभ्यर्थी और 113311+331* पुरुष अभ्यर्थी हैं। 45 अभ्यर्थी टेम्प्रेरी अनफिट पाए गए हैं।

    रिजल्ट चेक करने का तरीका

    1. एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।
    2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट बटन पर क्लिक करना है।
    3. इसके बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट्स का रिजल्ट चेक करने के लिए रिजल्ट के नीचे पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करना है।
    4. अब मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और कैटेगरी चेक कर सकते हैं।
    SSC GD Final Result

    मेरिट लिस्ट डायरेक्ट लिंक 

    कितने पदों पर होंगी नियुक्तियां 

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 53690 पदों पर भर्ती की जाएगी। फोर्स के अनुसार बीएसएफ के लिए 16371 पद, सीएएसएफ के लिए 16571 पद, सीआरपीएफ के लिए 14359 पद, एसएसबी के लिए 902 पद, आईटीबीपी के लिए 3468 पद, असम राइफल्स के लिए 1865 पद, एसएसएफ के लिए 132 पद और एनसीबी के लिए 22 पद आरक्षित हैं।

