SSC GD Final Result 2025: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल फिजिकल रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट यहां करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का आयोजन 20 अगस्त से 12 सितंबर 2025 तक करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा फिजिकल टेस्ट (PET/ PST) का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किये गए हैं जिसमें सफल उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और कैटेगरी दर्ज है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिजल्ट विवरण एसएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक फिजिकल टेस्ट के लिए कुल 394121 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे जिसमें से 40213 महिला एवं 353908 पुरुष अभ्यर्थी थे। PET/ PST में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स में से 13293 महिला अभ्यर्थी और 121469 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए, इस प्रकार से दोनों को मिलाकर कुल 259359 उम्मीदवार प्रिजेंट रहे। इसमें से 132578 अभ्यर्थी क्वालीफाई नहीं कर पाए। पीईटी पीएसटी में कुल 126736 अभ्यर्थी सफल हुए जिसमें से 13073+21* महिला अभ्यर्थी और 113311+331* पुरुष अभ्यर्थी हैं। 45 अभ्यर्थी टेम्प्रेरी अनफिट पाए गए हैं।