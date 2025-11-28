SSC Delhi Police Exam Date 2025: एसएससी ने जारी की दिल्ली पुलिस परीक्षा की एग्जाम डेट, यहां देखें पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने SSC Delhi Police में भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, वे जल्द ही दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षाएं 16 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। एसएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली पुलिस ड्राइवर, पुलिस कॉन्स्टेबल, पुलिस हेड कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्सटेबल (AWO)/(TPO) की लिखित परीक्षा अलग-अलग दिन आयोजित कराई जाएगी। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।

इतने पदों पर होगी भर्ती एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस ड्राइवर के कुल 737 पद, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के कुल 7565 पद, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के कुल 509 पद और दिल्ली पुलिस असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर(AWO) और टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO) के कुल 552 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

इस दिन होगी परीक्षा एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस ड्राइवर की लिखित परीक्षा 16 व 17 दिसंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) की लिखित परीक्षा 18 दिसंबर, 2025 से लेकर 06 जनवरी 2026, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) की परीक्षा 07 से 12 जनवरी, 2026 और दिल्ली पुलिस असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर (AWO) और टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO) की लिखित परीक्षा 15 से 22 जनवरी, 202 के बीच आयोजित कराई जाएगी।