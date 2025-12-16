Language
    SSC Delhi Police Constable: एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए एडमिट कार्ड एवं सिटी स्लिप जारी, ये रहा लिंक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) भर्ती परीक्षा के लिए सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर् ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा। जिन भी उम्मीदवारों का एग्जाम 18 दिसंबर को है उन अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जिन आवेदनकर्ताओं का एग्जाम आगे की डेट्स में हैं उनके लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है।
    अभ्यर्थी तुरंत ही सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।

    भर्ती विवरण

    आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 7565 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 2496 पद वहीं 5069 पद कॉन्स्टेबल पुरुष एग्जीक्यूटिव के लिए आरक्षित हैं।

    सिटी स्लिप-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
    • यहां आपको लॉग इन डिटेल भरकर सबमिट करनी होगी।
    • इसके बाद आपका एडमिट कार्ड/ सिटी इंटीमेशन स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जायेगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।
    Delhi Police Constable Vacancy

    परीक्षा पैटर्न

    दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन (CBE) मोड में करवाया जायेगा। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 90 मिनट का समय दिया जायेगा। प्रश्न पत्र में जनरल नॉलेज/ करेंट अफेयर्स से 50 सवाल, रीजनिंग से 25 सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 सवाल और कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर आदि से 10 सवाल पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जायेगा वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।

    कैसे होगा चयन

    इस भर्ती में चयन के लिए पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में शामिल होना होगा। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एवं मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। अंत में सफल अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।

