Delhi Police Driver Admit Card Link: एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड, परीक्षा कल से

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र तुरंत ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन डेट्स में होगी परीक्षा एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (ड्राइवर मेल) एग्जाम 2025 का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 16 एवं 17 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थी केंद्र पर एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना आईडी कार्ड एवं प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।

यहां आपको लॉग इन डिटेल भरकर सबमिट करनी होगी।

इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। SSC Delhi Police Driver Admit Card 2025 Link

परीक्षा पैटर्न दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में करवाया जायेगा। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में जनरल अवेयरनेस से 20 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस से 20 सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 सवाल और सड़क सुरक्षा, वाहन रखरखाव,

यातायात नियम/संकेत, वाहन और पर्यावरण प्रदूषण, जैसे पेट्रोल और डीजल वाहन, सीएनजी से चलने वाले वाहन, ध्वनि प्रदूषण आदि से 50 सवाल पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जायेगा वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।