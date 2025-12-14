एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 को करवाया गया था। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट (RSSB VDO Result 2025) जारी होने का इंतजार है जो कल खत्म हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष अलोक राज की ओर से सोशल मीडिया हैंडल X पर किये गए ट्वीट के मुताबिक बोर्ड मीटिंग 15 दिसंबर को प्लान की गई है। ऐसे में उम्मीद है की राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती रिजल्ट कल घोषित किया जा सकता है।