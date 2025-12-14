Language
    Rajasthan VDO Result 2025 LIVE: राजस्थान वीडीओ रिजल्ट कल होगा जारी! डायरेक्ट लिंक rssb.rajasthan.gov.in पर होगा एक्टिवेट

    आरएसएसबी के अध्यक्ष अलोक राज की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक कल बोर्ड मीटिंग के बाद नतीजे (Rajasthan VDO Result 2025 Live Updates) घोषित किये जा सकते हैं। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर की जाएगी।

    By Amit Yadav Sun, 14 Dec 2025 02:40 PM (IST)
    RSSB VDO results date 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 को करवाया गया था। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट (RSSB VDO Result 2025) जारी होने का इंतजार है जो कल खत्म हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष अलोक राज की ओर से सोशल मीडिया हैंडल X पर किये गए ट्वीट के मुताबिक बोर्ड मीटिंग 15 दिसंबर को प्लान की गई है। ऐसे में उम्मीद है की राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती रिजल्ट कल घोषित किया जा सकता है।

    14 Dec 20253:27:21 PM

    Rajasthan VDO Result date 2025: रिजल्ट लिंक यहां होगा एक्टिवेट 

    राजस्थान वीडीओ रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर एक्टिवेट होगा जहां से परीक्षार्थी नतीजों की जांच कर सकेंगे।

    14 Dec 20253:12:32 PM

    Rajasthan VDO Resut kab aayega: आरएसएसबी अध्यक्ष ने X पर किया ट्वीट 

    आरएसएसबी के अध्यक्ष अलोक राज द्वारा X पर ट्वीट किया गया है कि रिजल्ट के लिए बोर्ड मीटिंग 15 दिसंबर को होगी। ऐसे में उम्मीद है कि कल नतीजे घोषित कर दिए जायेंगे।

    14 Dec 20252:56:25 PM

    RSSB VDO results Date 2025: रिजल्ट भी कल ही आने की उम्मीद 

    आपको बता दें कि पहले ट्वीट कर जानकारी दी गई थी कि राजस्थान वीडीओ रिजल्ट 12 दिसंबर को जारी किया जायेगा लेकिन बाद में बोर्ड मीटिंग न हो पाने के चलते अब 15 दिसंबर को नतीजे आने की उम्मीद है।

    14 Dec 20252:40:49 PM

    RSSB VDO results 2025: बोर्ड की मीटिंग कल

    राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष अलोक राज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बोर्ड की मीटिंग कल शेड्यूल है। ऐसे में उम्मीद है कि कल ही परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। 