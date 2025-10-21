SSC CPO Result Final 2024: एसएससी दिल्ली पुलिस, CAPFs फाइनल रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, 22244 अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से दिल्ली पुलिस एसआई, CAPFs फाइनल रिजल्ट 2024 घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी रिजल्ट रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में दर्ज है उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन में भाग लेना होगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस एसआई, CAPFs फाइनल रिजल्ट 2024 घोषित कर दिया गया है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किये गए हैं। अभ्यर्थी तुरंत ही परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके जांच सकते हैं। जिसमें सफल उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और कैटेगरी दर्ज है।
22 हजार से अधिक अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट
एसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार कुल 22244 अभ्यर्थी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसमें से पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 20283 वहीं महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1885 है। एसएससी की ओर से इस भर्ती के लिए डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV)/ मेडिकल एग्जामिनेशन (DME/RME) का आयोजन 15 से 27 सितंबर 2025 तक करवाया गया था।
इन स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट
- एसएससी सीपीओ फाइनल रिजल्ट 2024 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट बटन पर क्लिक करें।
- अब रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिस्ट पर क्लिक करें।
- इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसमें आप अपना रोल नंबर, नाम सहित अन्य डिटेल चेक कर सकते हैं।
पोस्ट वाइज कटऑफ भी जारी
एसएससी की ओर से पोस्ट वाइज कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित कटऑफ प्राप्त किया है केवल उन्हें ही अगले चरण के शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभ्यर्थियों को बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली पुलिस और CAPF (CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB) में एसआई के कुल 4187 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
