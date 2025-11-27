SSC CPO Final Result: एसएससी दिल्ली पुलिस, CAPFs रिवाइज फाइनल रिजल्ट एवं कटऑफ जारी, मेरिट लिस्ट यहां करें डाउनलोड
कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पहले जारी हुए रिजल्ट में संशोधित कर मेरिट लिस्ट जारी की गई हैं। अभ्यर्थी फाइनल लिस्ट वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस एसआई, CAPFs रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट 2024 की घोषणा कर दी गई है। संशोधित मेरिट लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी की गई है। अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिवाइज फाइनल लिस्ट में सफल उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, रैंक और कैटेगरी दर्ज है।
रिवाइज लिस्ट में क्या हुए बदलाव, चेक करें डिटेल
- 76 अभ्यर्थी जिन्हें मूल परिणाम में आवंटित नहीं किया गया था, लेकिन संशोधित परिणाम में आवंटित किए गए हैं। (सूची-1)
- 12 अभ्यर्थी जिन्हें मूल परिणाम में आवंटित किया गया था, लेकिन परीक्षा की अधिसूचना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण संशोधित परिणाम में आवंटित नहीं किए गए हैं। (सूची-2)
- 178 अभ्यर्थी जिनके पूर्व आवंटन/स्थिति संशोधित परिणाम में बदल गई है। (सूची-3 में 177 अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनमें रोके गए अभ्यर्थी शामिल नहीं हैं)
- संशोधित परिणाम में 5105 अभ्यर्थियों के आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
मेरिट लिस्ट इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
- एसएससी सीपीओ रिवाइज फाइनल रिजल्ट 2024 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट बटन पर क्लिक करें।
- अब रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिस्ट पर क्लिक करें।
- इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसमें आप अपना रोल नंबर, नाम सहित अन्य डिटेल चेक कर सकते हैं।
फाइनल लिस्ट के साथ कटऑफ भी जारी
संशोधित लिस्ट के साथ ही सभी पदों के अनुसार कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि भर्ती के माध्यम से दिल्ली पुलिस और CAPF (CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB) में एसआई आदि पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। इस भर्ती के लिए डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV)/ मेडिकल एग्जामिनेशन (DME/RME) का आयोजन 15 से 27 सितंबर 2025 तक करवाया गया था।
