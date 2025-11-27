SSC CPO Final Result: एसएससी दिल्ली पुलिस, CAPFs रिवाइज फाइनल रिजल्ट एवं कटऑफ जारी, मेरिट लिस्ट यहां करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस एसआई, CAPFs रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट 2024 की घोषणा कर दी गई है। संशोधित मेरिट लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी की गई है। अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिवाइज फाइनल लिस्ट में सफल उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, रैंक और कैटेगरी दर्ज है।