    SSC CPO 2025: एसएससी सीपीओ एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, 4 दिसंबर तक सेल्फ स्लॉट बुकिंग का एक और मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:50 AM (IST)

    एसएससी की ओर से सीपीओ एग्जाम के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है जिसे अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित तिथि में सेल्फ स्लॉट बुकिंग न कर पाने वाले अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। ऐसा न करने पर एसएससी एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा।

    SSC CPO Exam City Intimation Slip यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस एसआई, CAPFs सीबीटी एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी तुरंत ही SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से सिटी स्लिप डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

    सिटी स्लिप ऐसे करें डाउनलोड

    • एसएससी सीपीओ एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर लॉग इन पर क्लिक करें।
    • अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर लॉग इन करना होगा।
    • इसके बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।

    SSC CPO 2025 City Slip Link

    सेल्फ स्लॉट बुकिंग के लिए 4 नवंबर तक एक और मौका

    ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि 21 नवंबर 2025 तक स्व-स्लॉटिंग की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, उन्हें फीडबैक मॉड्यूल के माध्यम से अपना पसंदीदा शहर चुनने का एक बार अवसर दिया जा रहा है। ऐसे में पहले Self Slot Booking न कर पाने वाले उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से 04 दिसंबर 2025 तक प्रातः 11 बजे तक बुकिंग कर सकते हैं।

    सेल्फ स्लॉट बुकिंग अनिवार्य

    सभी उम्मीदवारों को बता दें कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप-निरीक्षक परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा), 2025 के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना अनिवार्य है। जो भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम के लिए उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं किये जायेंगे।

    कैसे करें सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन

    सेल्फ स्लॉट बुकिंग के लिए सबसे पहले एसएससी पोर्टल में लॉग इन करना होगा और उसके बाद आवेदन के समय जिन 3 शहरों के लिए उन्होंने विकल्प चुना था, उनके आधार पर उन्हें उन शहरों में विभिन्न तिथियों और शिफ्टों में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। उम्मीदवार इसमें से उपलब्ध तिथि पर अपनी पसंद के अनुसार किसी शहर में एक विशिष्ट शिफ्ट का चुनाव कर सकते हैं।

    कब होगा एग्जाम

    एसएससी की ओर से एसएससी सीपीओ एग्जाम का आयोजन 9 से 12 दिसंबर 2025 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे।

