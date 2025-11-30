SSC CPO 2025: एसएससी सीपीओ एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, 4 दिसंबर तक सेल्फ स्लॉट बुकिंग का एक और मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस एसआई, CAPFs सीबीटी एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी तुरंत ही SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से सिटी स्लिप डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिटी स्लिप ऐसे करें डाउनलोड एसएससी सीपीओ एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर लॉग इन पर क्लिक करें।

अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर लॉग इन करना होगा।

इसके बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। SSC CPO 2025 City Slip Link

सेल्फ स्लॉट बुकिंग के लिए 4 नवंबर तक एक और मौका ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि 21 नवंबर 2025 तक स्व-स्लॉटिंग की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, उन्हें फीडबैक मॉड्यूल के माध्यम से अपना पसंदीदा शहर चुनने का एक बार अवसर दिया जा रहा है। ऐसे में पहले Self Slot Booking न कर पाने वाले उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से 04 दिसंबर 2025 तक प्रातः 11 बजे तक बुकिंग कर सकते हैं।

सेल्फ स्लॉट बुकिंग अनिवार्य सभी उम्मीदवारों को बता दें कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप-निरीक्षक परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा), 2025 के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना अनिवार्य है। जो भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम के लिए उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं किये जायेंगे।

कैसे करें सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन सेल्फ स्लॉट बुकिंग के लिए सबसे पहले एसएससी पोर्टल में लॉग इन करना होगा और उसके बाद आवेदन के समय जिन 3 शहरों के लिए उन्होंने विकल्प चुना था, उनके आधार पर उन्हें उन शहरों में विभिन्न तिथियों और शिफ्टों में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। उम्मीदवार इसमें से उपलब्ध तिथि पर अपनी पसंद के अनुसार किसी शहर में एक विशिष्ट शिफ्ट का चुनाव कर सकते हैं।