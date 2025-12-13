SSC CHSL Result 2025: यहां ssc.gov.in एक्टिव होगा टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट, कटऑफ लिस्ट भी कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी सीएचएसएल टियर-1 की परीक्षा के लिए आंसर-की जारी होने के बाद अब उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, एसएससी की ओर से SSC CHSL Tier 1 परीक्षा के लिए आंसर-की 08 दिसंबर को जारी की गई थी, जिसके लिए उम्मीदवारों ने 11 दिसंबर तक अपनी आपत्ति को दर्ज किया था। आंसर-की जारी होने के बाद अब एसएससी की ओर से टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। बता दें, एसएससी रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी करेगा। इसके अलावा, एसएससी की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ (SSC CHSL 2025 cutoff) भी जारी किया जाएगा।

टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट ऐसे कर सकेंगे चेक एसएससी की ओर से आंसर-की जारी होने के बाद रिजल्ट की घोषणा कभी भी की जा सकती है। ऐसे में यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए रिजल्ट डाउनलोड करने के स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

अब 'SSC CHSL Tier 1 Result 2025' पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। इन पदों पर होगी भर्ती एसएससी की ओर से कुल 3131 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती अभियान के जरिये लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) , जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर भर्ती की जाएगी।