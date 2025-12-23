SSC CHSL Result 2025: कब जारी होगा एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर, 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया था। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। हालांकि अब परीक्षा में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार है। बता दें, रिजल्ट जारी होने से संबंधित एसएससी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

कटऑफ लिस्ट भी होगी जारी एसएससी की ओर से सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद (SSC CHSL 2025 cutoff) लिस्ट भी जारी की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी देख सकेंगे। इन स्टेप्स से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड एसएससी की ओर से सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

उसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

अब SSC CHSL Tier-1 Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में आप इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद एसएससी की ओर से सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार टियर-2 परीक्षा में भाग लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 3131 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।