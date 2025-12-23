UGC NET Admit Card 2025: जल्द जारी होगा यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एंजेसी की ओर से (NTA UGC NET) परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 02, 03, 05, 06 और 07 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। जो उम्मीदवार दिसंबर सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि एनटीए ने परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। इसके साथ ही एनटीए की ओर से एडमिट कार्ड 26 या 27 दिसंबर को जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

UGC NET Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'Download Admit Card for UGC NET December 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।

लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। एग्जाम सिटी स्लिप जारी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप 20 दिसंबर को जारी की गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।