Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UGC NET Admit Card 2025: जल्द जारी होगा यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड 26 या 27 दिसंबर को जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डा ...और पढ़ें

    Hero Image

    UGC NET Admit Card 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एंजेसी की ओर से (NTA UGC NET) परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 02, 03, 05, 06 और 07 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। जो उम्मीदवार दिसंबर सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि एनटीए ने परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। इसके साथ ही एनटीए की ओर से एडमिट कार्ड 26 या 27 दिसंबर को जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UGC NET Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'Download Admit Card for UGC NET December 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    एग्जाम सिटी स्लिप जारी

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप 20 दिसंबर को जारी की गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

    परीक्षा पैटर्न

    यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा कुल 85 विषयों के लिए आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा में दो पेपर होते हैं। पहले पेपर में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 50 प्रश्न और दूसरे पेपर में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह परीक्षा कुल 3 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।

    यह भी पढ़ें: UPPSC Recruitment 2025: मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर सहित 2158 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहां देखें पूरी जानकारी