    SSC CHSL Result 2025: एसएससी जल्द जारी कर सकता है सीएचएसएल टियर 1 रिजल्ट, ये हो सकता है संभावित कटऑफ

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    एसएससी की ओर से सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम रिजल्ट जल्द ही जारी किये जाने की संभावना है। नतीजों के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी किया जायेगा। निर्धारित ...और पढ़ें

    SSC CHSL Tier 1 result

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (UPSC) की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) भर्ती 2025 टियर 1 एग्जाम 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 आयोजित किया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद एसएससी की ओर से आंसर की जारी की गई थी जिस पर 11 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों युवाओं को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस माह के अंत तक नतीजे आने की उम्मीद है। 

    कहां और कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट?

    एसएससी द्वारा रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर की जाएगी। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जायेगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों को रोल नंबर दर्ज होंगे। पहले चरण की परीक्षा में शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थी ही टियर-2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। 

    नतीजे चेक करने की स्टेप्स 

    • एसएससी सीएचएसएल टियर 1 रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। 
    • अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक करके परिणाम की जांच कर पाएंगे। 
    ये रह सकता है कटऑफ

    परिणाम जारी होने के साथ ही एसएससी की ओर से कटऑफ मार्क्स भी जारी किये जायेंगे। कटऑफ कैटेगरी के अनुसार अलग अलग जारी होगा। तय अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही दूसरे चरण की परीक्षा के लिए सफल माने जायेंगे। पिछले वर्ष कटऑफ अनरिजर्व (UR) का 157.36168, एससी का 139.68408, एसटी का 129.44568, ओबीसी का 156.61665, EWS का 150.51731, ESM का 78.23008,OH का 124.70219, HH का 81.06810, VH का 123.78593, PwD और अन्य का 72.53530 दर्ज किया गया था। 

