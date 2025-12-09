Language
    SSC CHSL Answer Key 2025 Link: एसएससी सीएचएसएल टियर-1 आंसर की जारी, 11 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:48 AM (IST)

    एसएससी सीएचएसएल टियर 1 आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है जिसे अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते है ...और पढ़ें

    SSC CHSL Tier 1 answer key OUT

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (SSC CHSL- 10+2) लेवल परीक्षा टियर 1 आंसर की (SSC CHSL Answer Key 2025) जारी कर दी गई है। जिन भी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट द्वारा अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान करके अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    11 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    उत्तर कुंजी एवं रिस्पॉन्स शीट से प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी उसमें दिए किसी आंसर से संतुष्ट नहीं है तो वे 11 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से भुगतान करना होगा। आपकी आपत्ति का निराकरण विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा और अगर आपका दावा सही पाया जायेगा तो उसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

    इन स्टेप्स से डाउनलोड करें आंसर की

    • एसएससी सीएचएसएल आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर लॉग इन पर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।

    SSC CHSL Tier 1 Answer Key 2025 Link

    ssc chsl answer key

    रिजल्ट कब होगा घोषित?

    आंसर की पर दर्ज आपत्तियों के निराकरण के बाद एसएससी की ओर से नतीजों की घोषणा की जाएगी। जो अभ्यर्थी टियर-1 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से 3131 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

