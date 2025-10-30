SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल एग्जाम सिटी स्लिप जल्द होगी जारी, परीक्षा टाइमिंग, शिफ्ट डिटेल यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी सीएचएसएल 2025 भर्ती परीक्षा की शुरुआत 12 नवंबर से होगी। एग्जाम में भाग लेने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व यानी कि 2 या 3 अक्टूबर को जारी की सकती है। सिटी इंटीमेशन स्लिप से उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल करके यात्रा की पूर्व तैयारी कर सकेंगे।

सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 से 4 दिन पूर्व एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर पाएंगे, किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन पर्सनल रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

एसएससी ने एग्जाम शिफ्ट, टाइमिंग की घोषित एसएससी की ओर से सीएचएसएल एग्जाम के लिए टाइमिंग एवं शिफ्ट की घोषणा कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 3 शिफ्ट में करवाया जायेगा। शिफ्ट वाइज टाइमिंग एवं रिपोर्टिंग टाइम की डिटेल नीचे टेबल से देख सकते हैं।

एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप जारी होने पर इन स्टेप्स को फॉलो करके कर पाएंगे डाउनलोड एसएससी सीएचएसएल टियर 1 सिटी इंटीमेशन स्लिप/ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड/ सिटी स्लिप का लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

अब आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करना होगा।

इसके बाद आपका सिटी स्लिप/ प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे। CBT 1 एग्जाम पैटर्न एसएससी सीएचएसएल प्रश्न पत्र चार भागों में विभाजित होगा, प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर में सवाल इंग्लिश भाषा (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अर्थमेटिक स्किल) और जनरल अवेयरनेस विषयों से पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए समय 1 घंटा दिया जायेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पेपर हल करने के लिए 80 मिनट का समय दिया जायेगा।