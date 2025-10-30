Language
    SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल एग्जाम सिटी स्लिप जल्द होगी जारी, परीक्षा टाइमिंग, शिफ्ट डिटेल यहां करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    एसएससी की ओर से सीएचएसएल एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 2 या 3 नवंबर को एवं एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पहले जारी करेगा। परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से स्टार्ट होगा। एग्जाम 3 शिफ्ट में संपन्न करवाया जायेगा। यह परीक्षा कुल 3131 पदों पर भर्ती के लिए हो रही है।

    SSC CHSL exam city slip, Admit Card जल्द होंगे जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी सीएचएसएल 2025 भर्ती परीक्षा की शुरुआत 12 नवंबर से होगी। एग्जाम में भाग लेने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व यानी कि 2 या 3 अक्टूबर को जारी की सकती है। सिटी इंटीमेशन स्लिप से उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल करके यात्रा की पूर्व तैयारी कर सकेंगे।
    सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 से 4 दिन पूर्व एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर पाएंगे, किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन पर्सनल रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

    एसएससी ने एग्जाम शिफ्ट, टाइमिंग की घोषित

    एसएससी की ओर से सीएचएसएल एग्जाम के लिए टाइमिंग एवं शिफ्ट की घोषणा कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 3 शिफ्ट में करवाया जायेगा। शिफ्ट वाइज टाइमिंग एवं रिपोर्टिंग टाइम की डिटेल नीचे टेबल से देख सकते हैं।

    एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप जारी होने पर इन स्टेप्स को फॉलो करके कर पाएंगे डाउनलोड

    • एसएससी सीएचएसएल टियर 1 सिटी इंटीमेशन स्लिप/ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड/ सिटी स्लिप का लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
    • अब आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • इसके बाद आपका सिटी स्लिप/ प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
    SSC CHSL 2025 admit card

    CBT 1 एग्जाम पैटर्न

    एसएससी सीएचएसएल प्रश्न पत्र चार भागों में विभाजित होगा, प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर में सवाल इंग्लिश भाषा (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अर्थमेटिक स्किल) और जनरल अवेयरनेस विषयों से पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए समय 1 घंटा दिया जायेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पेपर हल करने के लिए 80 मिनट का समय दिया जायेगा।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से लोवर डिविजनल क्लर्क (LDC), डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के 3131 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के लिए चयन टियर 1 व टियर 2 एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जायेगा। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे केवल वे ही दूसरे चरण के एग्जाम के लिए क्वालीफाई होंगे। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

