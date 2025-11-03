Language
    SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी हो सकती है जारी, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    एसएससी की ओर से सीएचएसएल एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। इससे अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 या 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 के लिए परीक्षा की शुरुआत 12 नवंबर से होने जा रही है। ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से इस परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होगी जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर सकेंगे और अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर सकेंगे।

    एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे उपलब्ध

    एसएससी की ओर से सीएचएसएल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि प्रवेश पत्र 9 या 10 नवंबर को उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।

    एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • एसएससी सीएचएसएल टियर 1 सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर सिटी स्लिप के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • इसके बाद आपका सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

    सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि परीक्षा में शामिल होने के लिए सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकेगा। सिटी स्लिप से अभ्यर्थी केवल परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर सकते हैं। एग्जाम के दिन अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ ही एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से केंद्र पर लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके।

    एग्जाम पैटर्न

    एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 परीक्षा का प्रश्न पत्र चार भागों में विभाजित होगा, प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर में सवाल इंग्लिश भाषा (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अर्थमेटिक स्किल) और जनरल अवेयरनेस विषयों से पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए समय 1 घंटा दिया जायेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पेपर हल करने के लिए 80 मिनट का समय दिया जायेगा।

