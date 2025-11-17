SSC CGL Tier 1 Result 2025: कब आएगा एसएससी सीजीएल रिजल्ट, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Language
    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:23 AM (IST)

    एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 रिजल्ट की घोषणा इस माह के अंत तक या दिसंबर माह में जारी किये जाने की संभावना है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई होंगे जिसका आयोजन जनवरी/ फरवरी 2026 में करवाया जाना है।

    SSC CGL Tier 1 Result 2025 जल्द होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 से 26 सितंबर तक कुल 45 शिफ्ट में करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद एसएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की जा चुकी है जिस पर सभी प्रश्नपत्रों को मिलाकर 1000 से अधिक ऑब्जेक्शन दर्ज किये गए। अब इन आपत्तियों के निराकरण के बाद ही रिजल्ट की घोषणा की जाएगी।

    एसएससी चेयरमैन ने बताया कब जारी होगा रिजल्ट

    एसएससी चेयरमैन की ओर से कुछ दिन पहले साझा की गई डिटेल के मुताबिक पेपर्स पर दर्ज आपत्तियों के निराकरण के टाइम लग रहा है। सभी आपत्तियों के निराकरण के बाद नतीजे तैयार कर जारी होंगे। अनुमान है की एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट इस माह के अंत तक या दिसंबर 2025 में घोषित किया जा सकता है।

    नतीजे जारी होते ही इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

    • एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025 टियर 1 घोषित होते ही सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • इसके बाद आप इसे डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे।
    14 हजार से पदों के लिए हो रही भर्ती

    आपको बता दें कि जो उम्मीदवार टियर 1 एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे केवल वे ही भर्ती के अगले चरण की परीक्षा में भाग लेने के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। दूसरे चरण की परीक्षा जनवरी/ फरवरी 2026 में आयोजित की जा सकती है। इसमें सफल होने पर उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट/ डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जायेगा। अंत में फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। जो उम्मीदवारों का नाम फाइनल लिस्ट में होगा उनको रिक्त पदों पर तैनात किया जायेगा। इस भर्ती के जरिये कुल 14582 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 6183 पद, ओबीसी के लिए 3721 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1423 पद, एससी के लिए 2167 पद और एसटी के लिए 1088 पद आरक्षित हैं।

