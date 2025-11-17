SSC CGL Tier 1 Result 2025: कब आएगा एसएससी सीजीएल रिजल्ट, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 से 26 सितंबर तक कुल 45 शिफ्ट में करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद एसएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की जा चुकी है जिस पर सभी प्रश्नपत्रों को मिलाकर 1000 से अधिक ऑब्जेक्शन दर्ज किये गए। अब इन आपत्तियों के निराकरण के बाद ही रिजल्ट की घोषणा की जाएगी।

एसएससी चेयरमैन ने बताया कब जारी होगा रिजल्ट एसएससी चेयरमैन की ओर से कुछ दिन पहले साझा की गई डिटेल के मुताबिक पेपर्स पर दर्ज आपत्तियों के निराकरण के टाइम लग रहा है। सभी आपत्तियों के निराकरण के बाद नतीजे तैयार कर जारी होंगे। अनुमान है की एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट इस माह के अंत तक या दिसंबर 2025 में घोषित किया जा सकता है।