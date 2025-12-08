Language
    SSC CGL Tier 1 Result 2025: एसएससी कभी भी जारी कर सकता है सीजीएल रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक ssc.gov.in होगा एक्टिवेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    एसएससी की ओर से जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर रिजल्ट जारी होने की संभावना है। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होंगे जिसमें सफल उम्मीदवारों के रो ...और पढ़ें

    SSC CGL Tier 1 Result 2025 जल्द होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स कर्मचारी चयन आयोग कभी भी इस भर्ती लिए पहले चरण का रिजल्ट घोषित कर सकता है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर PDF फॉर्मेट में जारी होगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। जो भी अभ्यर्थी इस लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    कैटेगरी वाइज कटऑफ भी होगा जारी

    रिजल्ट की घोषणा के साथ ही एसएससी की ओर से कटऑफ भी जारी होगा। कटऑफ अंक कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग जारी होगा। तय अंक प्राप्त करने वाले ही दूसरे चरण की परीक्षा में भाग ले पाएंगे और केवल उनके ही एडमिट कार्ड जारी होंगे।

    केवल 4 स्टेप्स में चेक कर सकेंगे रिजल्ट

    1. एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।
    2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ पर क्लिक करना होगा।
    3. आप स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    4. इसके बाद आप इसमें अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
    SSC CGL Result 2025

    अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम का आयोजन 12 से 26 सितंबर 2025 तक कुल 45 शिफ्ट में करवाया गया था। इस भर्ती के माध्यम से कुल 14582 पदों पर भर्ती की जाएगी। वर्ग के अनुसार पदों की संख्या अनारक्षित वर्ग के लिए 6183, ओबीसी के लिए 3721, ईडब्ल्यूएस के लिए 1423, एससी के लिए 2167 और एसटी के लिए 1088 पद हैं। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है  

