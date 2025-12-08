SSC CGL Tier 1 Result 2025: एसएससी कभी भी जारी कर सकता है सीजीएल रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक ssc.gov.in होगा एक्टिवेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स कर्मचारी चयन आयोग कभी भी इस भर्ती लिए पहले चरण का रिजल्ट घोषित कर सकता है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर PDF फॉर्मेट में जारी होगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। जो भी अभ्यर्थी इस लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैटेगरी वाइज कटऑफ भी होगा जारी रिजल्ट की घोषणा के साथ ही एसएससी की ओर से कटऑफ भी जारी होगा। कटऑफ अंक कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग जारी होगा। तय अंक प्राप्त करने वाले ही दूसरे चरण की परीक्षा में भाग ले पाएंगे और केवल उनके ही एडमिट कार्ड जारी होंगे।