SSC CHSL Answer Key 2025: एसएससी सीएचएसएल टियर-1 आंसर की जल्द होगी जारी, ssc.nic.in पर कर सकेंगे डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (SSC CHSL- 10+2) लेवल परीक्षा (SSC CHSL) का आयोजन 12 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक करवाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस वीक या अगले वीक प्रोविजनल आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती। है उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी होगा जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।
ऑब्जेक्शन दर्ज करने का भी मिलेगा मौका
अभ्यर्थी आंसर की उपलब्ध होने के बाद इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से उस पर आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को 100 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से भुगतान करना होगा।
आंसर की डाउनलोड करने के तरीका
- एसएससी सीएचएसएल टियर-1 आंसर की जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर Answer Key लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नए पेज पर आंसर की से संबंधित लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।
- अब मांगी गयी जानकारी रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड (डेट ऑफ बर्थ) दर्ज करके सबमिट करना होगा।
- आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट एक नए पेज पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
चयन प्रक्रिया
एसएससी की ओर से पहले चरण का रिजल्ट आंसर की पर दर्ज आपत्तियों के निराकरण के बाद जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी टियर-1 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से 3131 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
