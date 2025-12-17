SSC CGL Result 2025: जल्द ही खत्म होगा सीजीएल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट का इंतजार, कैंडिडेट्स ऐसे कर सकेंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जल्द ही जारी कर सकता है। पिछले सालों के रुझानों और तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक SSC CGL Tier 1 Result 26 दिसंबर से पहले जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार सीजीएल टियर-1 परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, अब वे जल्द ही अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, एसएससी की ओर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।

SSC CGL R esult 2025: ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट एसएससी जल्द ही सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर SSC CGL Tier 1 Result 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। कटऑफ लिस्ट भी होगी जारी एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। उम्मीदवार कटऑफ लिस्ट में कैटेगरी अनुसार कटऑफ मार्क्स चेक सकेंगे।