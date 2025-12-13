SSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल टियर-1 रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, इन चार स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
कर्मचारी चयन आयोग की ओर से SSC CGL Tier-1 Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार टियर-2 परीक्षा में भाग ले सकेंगे। ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी सीजीएल टियर-1 की परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच कुल 45 शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। सीजीएल टियर-1 की परीक्षा में लाखों उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। सीजीएल की परीक्षा में शामिल हुए अब उन सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो SSC CGL Tier-1 Result 2025 इसी सप्ताह या अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। हालांकि रिजल्ट जारी करने से संबंधित एसएससी की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
एसएससी की ओर से CGL Tier-1 Result 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीजीएल रिजल्ट के साथ-साथ (SSC CGL 2025 cutoff) लिस्ट भी देख सकेंगें। कटऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जारी किया जाएगा।।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट
तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट इसी सप्ताह या अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब SSC CGL Tier-1 Result 2025 लिंक पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ ओपन हो जाएगी।
- पीडीएफ में अपने रोल नबंर की जांच कर लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
एसएससी की ओर से सीजीएल परीक्षा के जरिये कुल 14582 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा कुल 200 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।
एसएससी रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।
यह भी पढ़ें: SSC CHSL Result 2025: यहां ssc.gov.in एक्टिव होगा टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट, कटऑफ लिस्ट भी कर सकेंगे डाउनलोड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।