SSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल टियर-1 रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, इन चार स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी सीजीएल टियर-1 की परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच कुल 45 शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। सीजीएल टियर-1 की परीक्षा में लाखों उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। सीजीएल की परीक्षा में शामिल हुए अब उन सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो SSC CGL Tier-1 Result 2025 इसी सप्ताह या अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। हालांकि रिजल्ट जारी करने से संबंधित एसएससी की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

एसएससी की ओर से CGL Tier-1 Result 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीजीएल रिजल्ट के साथ-साथ (SSC CGL 2025 cutoff) लिस्ट भी देख सकेंगें। कटऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जारी किया जाएगा।। ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट इसी सप्ताह या अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।