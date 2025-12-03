SSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल टियर-1 रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SSC CGL Tier 1 Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.gov.in घोषित होगा। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में घोषित होंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

SSC CGL Tier 1 Result 2025: सफल अभ्यर्थी टियर-2 एग्जाम के लिए होंगे क्वालीफाई एसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी किया जायेगा। तय कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। दूसरे चरण की परीक्षा जनवरी/ फरवरी 2026 में आयोजित की जा सकती है।

रिजल्ट चेक करने का तरीका एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।

अब आप इसे डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे। 14582 पदों पर होंगी नियुक्तियां इस भर्ती के माध्यम से एसएससी की ओर से कुल 14582 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या निम्नलिखित है-