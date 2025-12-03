SSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल टियर-1 रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SSC CGL Tier 1 Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.gov.in घोषित होगा। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में घोषित होंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे।
SSC CGL Tier 1 Result 2025: सफल अभ्यर्थी टियर-2 एग्जाम के लिए होंगे क्वालीफाई
एसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी किया जायेगा। तय कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। दूसरे चरण की परीक्षा जनवरी/ फरवरी 2026 में आयोजित की जा सकती है।
रिजल्ट चेक करने का तरीका
- एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- अब आप इसे डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे।
14582 पदों पर होंगी नियुक्तियां
इस भर्ती के माध्यम से एसएससी की ओर से कुल 14582 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या निम्नलिखित है-
- अनारक्षित वर्ग: 6183 पद
- ओबीसी: 3721 पद
- ईडब्ल्यूएस: 1423 पद
- एससी: 2167 पद
- एसटी: 1088 पद
आपको बता दें कि एसएससी की ओर से सीजीएल पहले चरण की परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर 2025 तक कुल 45 शिफ्ट में करवाया गया था। इसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी और इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। नतीजे जारी होने के साथ या उससे पहले फाइनल आंसर की भी जारी की जा सकती है। ध्यान रखें कि अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल एवं सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी।
