SSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, लाखों युवाओं का इंतजार होगा खत्म

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 से 26 सितंबर तक करवाया गया था जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लिया था। अब इन सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कभी भी इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। नतीजों की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर की जाएगी।

कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट एसएससी की ओर से सीजीएल टियर 1 रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जायेगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे केवल वे ही भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।