SSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, लाखों युवाओं का इंतजार होगा खत्म
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 से 26 सितंबर तक करवाया गया था जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लिया था। अब इन सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कभी भी इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। नतीजों की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर की जाएगी।
कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
एसएससी की ओर से सीजीएल टियर 1 रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जायेगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे केवल वे ही भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
नतीजे चेक करने की स्टेप्स
- एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आप स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें।
- इसके बाद आप इसमें अपने रोल नंबर चेक कर करके अपना परिणाम जान सकेंगे।
रिजल्ट के साथ कटऑफ भी होगा जारी
नतीजे जारी होने के साथ ही एसएससी की ओर से कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी किया जायेगा। पिछले वर्ष के कटऑफ के आधार पर इस बार के मार्क्स का अंदाजा लगा सकते हैं।
वर्ष 2024 का कटऑफ
|अनरिजर्व
|153.18981
|ईडब्ल्यूएस
|142.01963
|ओबीसी
|146.26291
|एससी
|126.45554
|एसटी
|111.88930
14 हजार से अधिक पदों पर होनी है भर्ती
इस भर्ती के माध्यम से कुल 14582 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या अनारक्षित वर्ग के लिए 6183, ओबीसी के लिए 3721, ईडब्ल्यूएस के लिए 1423, एससी के लिए 2167 और एसटी के लिए 1088 पद हैं। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए परीक्षार्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
