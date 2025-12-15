SSC CGL Result 2025 Date: कब खत्म होगा एसएससी सीएचएसएल टियर-1 रिजल्ट का इंतजार, चेक करें अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 से 26 सितंबर तक करवाया गया था। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएससी द्वारा इसी वीक या अगले सप्ताह में नतीजे जारी किये जा सकते हैं।

SSC CGL Tier-1 Result 2025 की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर की जाएगी। अभर्थी साइट से ही परिणाम की जांच कर पाएंगे, किसी भी परीक्षार्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की जानकारी नहीं दी जाएगी।

14 हजार से अधिक पदों के लिए हुई थी परीक्षा एसएससी की ओर से इस भर्ती के माध्यम से 14582 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। सभी पदों में से अनारक्षित वर्ग के लिए 6183, ओबीसी के लिए 3721, ईडब्ल्यूएस के लिए 1423, एससी के लिए 2167 और एसटी के लिए 1088 पद आरक्षित हैं।

रिजल्ट के साथ कटऑफ भी होगा जारी नतीजे जारी होने के साथ ही एसएससी की ओर से कटऑफ भी जारी किया जायेगा। आपको बता दें कि कैटेगरी के अनुसार कटऑफ अंक अलग अलग जारी होंगे। वर्गानुसार कटऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही भर्ती के अगले चरण टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। पिछले वर्ष को ध्यान में रखते हुए संभावित कटऑफ कैटेगरी के अनुसार अनरिजर्व 153.18981, ईडब्ल्यूएस 142.01963, ओबीसी 146.26291, एससी 126.45554, एसटी 111.88930 रह सकता है।