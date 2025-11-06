SSC CGL Result 2025 Date: एसएससी सीजीएल टियर-1 रिजल्ट डेट पर अपडेट, नतीजे अगले माह होंगे जारी!
एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट 2025 अगले माह यानी की दिसंबर में जारी होने की उम्मीद है। एसएससी चेयरमैन की ओर साझा की गई डिटेल के मुताबिक सीजीएल आंसर की पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है जिसमें करीब 1 महीना लगेगा। प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रिजल्ट जारी किया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। एसएससी चेयरमैन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीजीएल रिजल्ट अगले माह दिसंबर में जारी किया जायेगा। ऐसे में परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं को थोड़ा और इंतजार करना होगा।
रिजल्ट जारी होने में में इसलिए हो रही देरी
एसएससी चेयरमैन की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर तक कुल 45 शिफ्ट में करवाया गया था। इसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी और इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। सभी पेपर्स को मिलाकर करीब 1000 ऑब्जेक्शन दर्ज किये गए थे जिसका निराकरण करने में टाइम लग रहा है। आपत्तियों का निराकरण होते ही सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित कर दिया जायेगा।
नतीजे जारी होने पर केवल 4 स्टेप्स में कर पाएंगे चेक
- स्टेप 1: एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025 जारी होने के बाद एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- स्टेप 4: अब आप इसे डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे।
सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए होंगे क्वालीफाई
एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट जारी होने के साथ ही निर्धारित कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी तय कटऑफ अंक प्राप्त करके मेरिट लिस्ट में जगह हासिल करेंगे वे टियर-2 एग्जाम में भाग ले सकेंगे। दूसरे चरण की परीक्षा जनवरी/ फरवरी 2026 में आयोजित की जा सकती है।
कितने पदों के लिए हो रही है भर्ती
इस भर्ती के माध्यम से एसएससी की ओर से कुल 14582 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 6183 पद, ओबीसी के लिए 3721 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1423 पद, एससी के लिए 2167 पद और एसटी के लिए 1088 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
