SSC CGL Exam 2023: एसएससी सीजीएल परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई परेशानी

SSC CGL Exam 2023: एसएससी सीजीएल परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान

एजुकेशन डेस्क। SSC CGL Exam 2023: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सीजीएल परीक्षा की कल यानी कि 14 जुलाई, 2023 से शुरू हो रही है। यह एग्जाम देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 27 जुलाई, 2023 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन विभिन्न पालियों में किया जाएगा। अब ऐसे में, अगर आप भी इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं तो जरूरी है कि कुछ बातों ध्यान रखें, जिससे आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री में कोई तकलीफ न हो। आइए डालते हैं इन बातों का एक नजर। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि अभ्यर्थी एक बार परीक्षा के लिए जारी हो चुके प्रवेश पत्र को एक बार फिर ध्यान से पढ़ लें और उसमे दिए गए निर्देशों के अनुसार एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ न उठानी है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर दिए गए समय के अनुसार, निर्धारित समय पर एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। देरी से पहुंचने वाले छात्र-छात्राओं को परीक्षा सेंटर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा। इसमे आधार कार्ड, वोटरआईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अन्य फोटोआईडी मान्य होगी। एग्जाम में कोई भी कैंडिडेट स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जा सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी इनमे से किसी भी डिवाइस के साथ पकड़ में आती है तो फिर एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 7,500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं, इस भर्ती से जुड़ी ज्याद जानकारी या फिर भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यह भी पढ़ें: SSC CGL Exam 2023: स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 14 जुलाई से, अंतिम क्षणों की तैयारी के लिए अपनाएं ये टिप्स

