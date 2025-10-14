SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल आंसर की कल होगी डाउनलोड के लिए उपलब्ध, तय तिथि में दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन (CGL) टियर 1 का आयोजन 9 से 26 सितंबर तक एवं री-एग्जाम 14 अक्टूबर 2025 को करवाया गया है। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब कल यानी 15 अक्टूबर को एसएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होगी जहां से सभी परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

तय तिथियों में दर्ज कर सकेंगे ऑब्जेक्शन एसएससी सीजीएल आंसर की द्वारा अभ्यर्थी अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो तय तिथियों में उस पर ऑनलाइन माध्यम से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे।

आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स एसएससी सीजीएल आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको आंसर की लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको लॉगिन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी होगी।

इसके बाद आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

लॉग इन के माध्यम से ही अभ्यर्थी मांगी गई डिटेल एवं साक्ष्य दर्ज कर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे। आंसर की से अंकों की गणना करने का तरीका इस भर्ती परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न पत्र पूर्णांक 200 अंक था। ऐसे में आप आंसर की में अपने प्रश्न उत्तरों मिलान के दौरान प्रत्येक सही उत्तर के लिए खुद को 2 अंक प्रदान करें। अंत में अंकों को टोटल कर लें। परीक्षार्थी ध्यान रखें कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है ऐसे में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.50 अंक की कटौती होगी। आप अपने सभी गलत उत्तरों को काउंट कर लें। इसके बाद टोटल अंक में से गलत उत्तर का टोटल माइनस कर दें। अब जो भी अंक आपको प्राप्त होंगे वो फाइनल माने होंगे।