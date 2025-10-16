SSC CGL Answer Key 2025 Link: कभी भी एक्टिव हो सकता है एसएससी सीजीएल आंसर की, ऐसे कर सकेंगे प्रश्न-उत्तरों का मिलान
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एसएससी सीजीएल आंसर की 2025 कभी भी जारी की जा सकती है। प्रोविजनल आंसर की जारी होते ही अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इस दौरान अगर वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो तय तिथियों में ऑब्जेक्शन दर्ज कर पाएंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन (CGL) टियर 1 का आयोजन 9 से 26 सितंबर तक एवं री-एग्जाम 14 अक्टूबर 2025 को करवाया गया था। एसएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक 15 अक्टूबर को इस परीक्षा के लिए आंसर की जारी की जानी थी। ऐसे में उम्मीदव है कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से किसी भी समय SSC CGL 2025 Answer Key ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी की जा सकती है जहां से आप लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर सकेंगे।
इस तरीके से कर सकेंगे प्रश्न उत्तरों का मिलान
एसएससी सीजीएल आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद अपने प्रश्न पत्र के सेट के अनुसार अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे तय तिथियों के अंदर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे। अगर आपका द्वारा किया गया दावा सही पाया जाता है तो उसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।
आंसर की कैसे कर सकेंगे डाउनलोड?
- एसएससी सीजीएल आंसर की जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आंसर की लिंक बटन पर क्लिक करना होगा।
- सीजीएल आंसर की लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको लॉगिन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी होगी।
- इसके बाद आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
- लॉग इन के माध्यम से ही अभ्यर्थी मांगी गई डिटेल एवं साक्ष्य दर्ज कर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे।
अंकों की गणना करने का तरीका
अभ्यर्थी आंसर की एवं प्रश्न पत्र के मिलान के साथ ही अपने रिजल्ट का अनुमान भी लगा सकते हैं। प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान प्रत्येक सही उत्तर के लिए खुद को 2 अंक प्रदान करें। अंत में अंकों को टोटल कर लें।
परीक्षार्थी ध्यान रखें कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है ऐसे में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.50 अंक की कटौती होगी। आप अपने सभी गलत उत्तरों को काउंट कर लें। इसके बाद टोटल अंक में से गलत उत्तर का टोटल माइनस कर दें। अब जो भी अंक आपको प्राप्त होंगे वो फाइनल माने होंगे। इस प्रकार से आप अपने प्राप्त अंकों की गणना कर रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं।
